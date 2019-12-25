Водителя оштрафовали на 80 тыс. за сбитого лося в Ленобласти

Трагедия случилась в мае 2019-го года.

Приморский районный суд оштрафовал Дмитрия Павлова за сбитого лося на трассе "Кола" во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В суд на водителя подал комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти. Инцидент произошел 18 мая 2019-го года в 03:30. В результате ДТП лось погиб на месте.

Так как такса за одну особь лося составляет 80 тыс. рублей, именно эту сумму и требовал взыскать истец с водителя. Суд требования комитета удовлетворил.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти в ДТП погибли водитель иномарки и лось.

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