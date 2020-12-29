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На Ушаковской набережной заметили горящий автомобиль

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Специалисты ликвидировали открытое горение.

Днем в понедельник, 11 января, на Ушаковской набережной у дома №5 в Петербурге заметили горящий автомобиль. К месту выехали службы экстренного реагирования, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Отмечается, что столкнулись 4 автомобиля: "Рено", "Шкода", "Инфинити" и "Мазда". Последний автомобиль загорелся. В соцсетях пользователи рассказали, что проезд затруднен. Авария произошла около 12:50. Очевидцы прокомментировали, что возгорание потушили быстро, вскоре приехал эвакуатор. Достоверной информации о пострадавших пока нет. 

Ранее мы писали, что с начала года в Петербурге и Ленобласти произошло 2500 ДТП.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, горит автомобиль, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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