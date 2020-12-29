С начала года в Петербурге и Ленобласти произошло 2500 ДТП

В Ленобласти произошло 8 смертельных аварий, в Петербурге — 6.

С начала 2021-го года на территории Петербурга и Ленобласти произошло почти 2500 аварий. В них пострадали 128 человек, в том числе 12 детей. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил старший инспектор 5-го отдела управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, майор полиции Дмитрий Заставский, передал корреспондент Piter.TV.

В ДТП на новогодних праздниках погибли 14 человек, 8 из них произошло в области. Правоохранители поймали 292 нетрезвых водителя. Всего было составлено около 12 тыс. административных протоколов. Среди нарушителей были не только водители, но и пешеходы. Штрафы выписали 1755 человек.

Ранее стало известно, сколько пожаров произошло на новогодних праздниках.

Фото: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург