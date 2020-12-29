В результате пожаров на новогодних праздниках в Петербурге погибли 9 человек

Серьезных происшествий удалось избежать.

В период новогодних праздников, с 31 декабря по 10 января, в Петербурге произошел 281 пожар. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Петербургу Игорь Титенок, передал корреспондент Piter.TV. Пресс-конференция проходит на площадке в "ТАСС".

От пожаров в этот период погибли 9 человек, еще 20 пострадали. 36 горожан удалось спасти. При этом масштабным возгораний удалось избежать.

Вред жителям Северной столицы нанесла в том числе пиротехника. От нее пострадали 8 человек, в том числе ребенок.

Несмотря на запрет выходить на лед на акваториях, петербуржцы продолжают делать это. Титенюк напомнил, что "минусовая" температура не означает, что лед безопасен. При этом серьезных происшествий на воде не происходило.

Фото: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"