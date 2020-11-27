В Высоцке завершился капитальный ремонт школьного стадиона

Работы проводились в рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области». Стоимость составила 13 миллионов рублей из областного и местного бюджетов.

Капитальный ремонт пришкольного стадиона в Высоцком отделении МБУ "Средняя-образовательная школа г.п. Советский" начался в сентябре 2020 года. На обновленной спортивной площадке появилось современное покрытие, беговые дорожки, зоны для игр в баскетбол, волейбол и мини футбол. Также на месте обновили спортивное оборудование.

Глава Высоцкого городского поселения Игорь Ерофеев поприветствовал учеников школы и поблагодарил подрядную организацию за качественно выполненную работу.

Совсем недавно в Высоцке открылась обновленная набережная, город планомерно благоустраивается и создает комфортные условия для жизни. Открытие стадиона у школы, которая в этом году отмечает 80-летие со дня основания, стало прекрасным подарком не только для школьников, но и для всех жителей нашего города.

В церемонии открытия также участвовал глава администрации соседнего Приморска Евгений Шестаков, который, будучи с 2017 по 2019 годы главой администрации Высоцка, приложил много усилий для ремонта школьного стадиона.

На стадионе смогут заниматься 142 обучающихся отделения МБОУ "СОШ г.п. Советский" в Высоцке. Строительство выполняла подрядная организация "ООО "Строительная компания "Топспорт".



Видео: PITER.TV

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО