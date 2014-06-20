Во Фрунзенском районе открыли "умную" спортивную площадку

Это пространство предусмотрено для занятий различными видами спорта.

Во Фрунзенском районе Петербурга открылась "умная" спортивная площадка, расположенная на Купчинской улице. Ее реализовали в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Петербурге", рассказали в Смольном.

Для гостей и жителей были организованы показательные выступления в нескольких зонах – в зоне фитнес-тренажеров, зоне воркаута и на футбольной площадке. Это пространство предусмотрено для занятий различными видами спорта. На тренажерах находится QR-код, который дает возможность ознакомиться с методикой занятий.

Ранее на Piter.TV: ледовая арена в Гатчине готова на 65%. Внутри сделают лед 30 на 60 метров для хоккея, конькобежного спорта, соревнований и массовых катаний.

Видео: пресс-служба администрации Фрунзенского района