Во Фрунзенском районе открыли "умную" спортивную площадку

Во Фрунзенском районе Петербурга открылась "умная" спортивная площадка, расположенная на Купчинской улице. Ее реализовали в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Петербурге", рассказали в Смольном.
Для гостей и жителей были организованы показательные выступления в нескольких зонах – в зоне фитнес-тренажеров, зоне воркаута и на футбольной площадке. Это пространство предусмотрено для занятий различными видами спорта. На тренажерах находится QR-код, который дает возможность ознакомиться с методикой занятий.
Ранее на Piter.TV: ледовая арена в Гатчине готова на 65%. Внутри сделают лед 30 на 60 метров для хоккея, конькобежного спорта, соревнований и массовых катаний.
Видео: пресс-служба администрации Фрунзенского района
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