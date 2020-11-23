  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Главы Выборгского района поздравили людей старшего возраста с Днем пожилого человека
Сегодня, 13:16
54
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Главы Выборгского района поздравили людей старшего возраста с Днем пожилого человека

0 0

Они пожелали местным жителям старшего возраста доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви, внимания и заботы со стороны родных и близких.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов поздравили жителей Выборгского района с Днем пожилого человека.

Эта дата – прекрасная возможность еще раз искренне поблагодарить Вас – наших отцов и матерей, ветеранов и всех людей почтенного возраста, живущих в Выборге и Выборгском районе, за многолетнюю плодотворную деятельность на благо нашей родной земли, за неоценимый вклад в развитие нашего муниципального образования.

Дмитрий Никулин и Валерий Савинов

Отдельное спасибо главы Выборгского района выразили ветеранам, которые прошли через испытания военных лет, отстояли независимость Родины и восстановили страну. 

Они пожелали местным жителям старшего возраста доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви, внимания и заботы со стороны родных и близких.

Ранее главы Выборгского района поздравили дошкольных работников с Днём воспитателя.

Фото: pexels

Теги: валерий савинов, дмитрий никулин, пожилой человек
Категории: Выборг, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии