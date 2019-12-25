Главы Выборгского района поздравили дошкольных работников с Днём воспитателя

Они пожелали воспитателям и дошкольным работникам Выборга и района крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов поздравили всех дошкольных работников с Днём воспитателя.

Быть воспитателем – высокое призвание. В ваших чутких и заботливых руках находится самое дорогое – дети. Ваш ежедневный благородный труд помогает самым юным жителям Выборгского района делать свои первые шаги в жизни, развивать любознательность и такие качества как доброта, честность, умение дружить. Дмитрий Никулин и Валерий Савинов

Главы Выборгского района выразили искреннюю признательность и глубокую благодарность за профессионализм, душевную щедрость, любовь к детям и верность выбранному делу. Они пожелали воспитателям и дошкольным работникам Выборга и района крепкого здоровья, счастья и благополучия, осуществления всех планов и надежд, а также любви воспитанников и уважения их родителей.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района