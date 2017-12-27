Женщина сняла на видео извращенца-онаниста в петербургском метро

На выходных в петербургском метрополитене был замечен извращенец-онанист.

В Сети появилось видео с петербуржцем, мастурбирующим в полупустом вагоне метро. Как сообщает портал 47news.ru, запись была сделана в воскресенье, 21 января. Извращенец был замечен на станции метро "Купчино" примерно в 14 часов. На видео можно заметить, что немолодой мужчина в черной куртке сидит с расстегнутой ширинкой и играется со своим половым органом. По словам автора ролика, в этот момент напротив хулигана сидели женщины и дети, что совершенно не смутило правонарушителя.

СМИ не сообщает имени очевидца, который снял онаниста на видео. Сообщается только, что это женщина. Дама сделала вид, что общается по мобильному через гарнитуру. А сама все это время снимала действия нарушителя правопорядка на видео. Извращенец не разгадал ее трюк, и петербурженка смогла снять доказательства ЧП. Она сообщила журналистам, что уже передала материалы в полицию. Правда, задержать мастурбатора в этот день не удалось.

Ранее мы писали, что в Песочном извращенец звал подростка играть в приставку за деньги.

Видео: 47news.ru