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На станции метро "Невский проспект" извращенец избил ребенка
Сегодня, 10:40
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На станции метро "Невский проспект" извращенец избил ребенка

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Мужчина домогался до школьницы. Когда девочка решила достать телефон, чтобы заснять инцидент на камеру, он ударил ее по голове.

В петербургском метро извращенец домогался до 17-летней девушки. По информации Piter.tv, инцидент произошел 26 апреля на станции метро "Невский проспект".

Незнакомец подошел к подростку в вестибюле и стал приставать. Когда школьница достала телефон, чтобы заснять неприятный инцидент на камеру, мужчина схватил ее за руки и ударил по голове.

В полицию обратился отец ребенка. У его дочери диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. По факту случившегося проводится проверка.

Стражи порядка уже задержали подозреваемого. Им оказался безработный 39-летний петербуржец. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: правоохранители завели уголовное дело на хулигана, который размахивал ножом в метро.

Фото: Pexels

 

Теги: домогался до девочки, избил, извращенец в метро, невский проспект, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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