Правоохранители завели уголовное дело на хулигана, который размахивал ножом в метро

Мужчина огорчился, что его не впускали на станцию.

В Петербурге стражи порядка возбудили уголовное дело после нападения неадекватного мужчины на сотрудников метрополитена. По информации Piter.tv, пассажира разозлили работники подземки, которые не пропускали его на станцию бе объяснения причин.

Напомним, инцидент произошел в четверг вечером, 28 апреля, на станции метро "Комендантский проспект". Раздраженный молодой человек схватился за нож и набросился на одного из неприятелей. На помощь охраннику пришел прохожий, который ударил по голове дебошира, после чего хулиган оказался на полу. Очевидцы и сотрудники метро скрутили бойца и передали сотрудникам полиции.

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