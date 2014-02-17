В метро Петербурга скрутили мужчину, который бегал с ножом

Его передали сотрудникам полиции.

В четверг вечером, 28 апреля, на станции метро "Комендантский проспект" мужчина с ножом разгуливал по станции. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на читателя.

Так, в вестибюле пассажиры и сотрудники метро скрутили нарушителя спокойствия и уложили его на пол. Предположительно, он бегал в вестибюле у турникетов с ножом и бросался.

В пресс-службе метрополитена подтвердили, что около восьми вечера произошел этот инцидент. В вестибюле "Комендантского проспекта" задержали мужчину, угрожавшего окружающим. Его передали сотрудникам полиции.

Ранее мы писали, что на Краснопутиловской 18-летний парень умер в ванной от удара током. Он уронил в воду смартфон, который находился на зарядке.

Фото: Piter.tv