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В метро Петербурга скрутили мужчину, который бегал с ножом
Сегодня, 21:15
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В метро Петербурга скрутили мужчину, который бегал с ножом

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Его передали сотрудникам полиции. 

В четверг вечером, 28 апреля, на станции метро "Комендантский проспект" мужчина с ножом разгуливал по станции. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на читателя.

Так, в вестибюле пассажиры и сотрудники метро скрутили нарушителя спокойствия и уложили его на пол. Предположительно, он бегал в вестибюле у турникетов с ножом и бросался. 

В пресс-службе метрополитена подтвердили, что около восьми вечера произошел этот инцидент. В вестибюле "Комендантского проспекта" задержали мужчину, угрожавшего окружающим. Его передали сотрудникам полиции. 

Ранее мы писали, что на Краснопутиловской 18-летний парень умер в ванной от удара током. Он уронил в воду смартфон, который находился на зарядке.

Фото: Piter.tv 

Теги: комендатский проспект, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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