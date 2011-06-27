На Краснопутиловской 18-летний парень умер в ванной от удара током

В Кировском районе Петербурга юноша погиб из-за упавшей в ванную зарядки. Об этом стало известно Piter.tv.
Инцидент произошел 27 апреля на Краснопутиловской улице, когда 18-летний молодой человек принимал душ. Во время релакса в ванной он пользовался смартфоном, который заряжался. Юноша выронил телефон в воду и получил удар током. Он скончался от электротравмы и отёка лёгких.
Его тело в ванной нашли родственники.
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Фото: pexels
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