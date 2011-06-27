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На Краснопутиловской 18-летний парень умер в ванной от удара током
Сегодня, 16:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Краснопутиловской 18-летний парень умер в ванной от удара током

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Он уронил в воду смартфон, который находился на зарядке.

В Кировском районе Петербурга юноша погиб из-за упавшей в ванную зарядки. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел 27 апреля на Краснопутиловской улице, когда 18-летний молодой человек принимал душ. Во время релакса в ванной он пользовался смартфоном, который заряжался. Юноша выронил телефон в воду и получил удар током. Он скончался от электротравмы и отёка лёгких.

Его тело в ванной нашли родственники.

Ранее после смерти годовалой девочки на Авиаконструкторов возбудили уголовное дело.

Фото: pexels

Теги: краснопутиловская, удар током
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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