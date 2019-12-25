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После смерти годовалой девочки на Авиаконструкторов возбудили уголовное дело
Сегодня, 9:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

После смерти годовалой девочки на Авиаконструкторов возбудили уголовное дело

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Ребёнок захлебнулся в ванной.

После гибели годовалого ребёнка в Приморском районе Петербурга возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Об этом стало известно Piter.tv.

Днем 27 апреля в квартире на проспекте Авиаконструкторов в ванной захлебнулась годовалая девочка. Мать ребенка была пьяна. Также в квартире был еще двухлетний ребенок, который спал в комнате.

Медики пытались реанимировать ребёнка, но спасти жизнь малышке они не смогли. Семья является полной, на учётах не состоит. Выясняются все детали произошедшего, мать находится под подпиской о невыезде.

В марте в Петербурге пятимесячная малышка едва не захлебнулась в ванне.

Фото: pexels

Теги: авиаконструкторов, утонул в ванной
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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