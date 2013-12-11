В Петербурге суд вынес приговор пьяной матери, по вине которой младенец утонул в ванной

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 4 месяца.

В Петербурге Приморский районный суд вынес приговор в отношении матери, по вине которой утонул её ребенок. Об этом сообщил "Петербург2" со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Было установлено, что пьяная женщина в квартире на проспекте Авиаконструкторов решила искупать двоих своих детей 2020 и 2021 года рождения. Женщина посадила малышей в ванную и вышла в другую комнату. В результате младший из детей утонул.

Ранее не судимая петербурженка признала свою вину и раскаялась. Согласно справке органа опеки и попечительства, семья признана находящейся в социально опасном положении.

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 4 месяца. Петербурженке запрещено покидать место жительства с 22:00 до 6:00, посещать массовые и культурно-развлекательные мероприятия, выезжать из города, менять место жительства.

Фото: Piter.tv