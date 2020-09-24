Сальдо назвал занозой в глазу для Киева Алешки на берегу Днепра

Глава Херсонской области объяснил регулярные атаки ВСУ на город.

Город Алешки, расположенный на берегу Днепра в Херсонской области, является "занозой в глазу" для киевского режима, потому что в этом населенном пункте продолжается обычная жизнь вопреки постоянным атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в интервью журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал губернатор нового региона страны Владимир Сальдо. Чиновник пояснил, что речь идет хоть о небольшом, но очень красивом и уютном городе. Однако по нему противник регулярно бьет из минометов, другой артиллерии, беспилотных систем.

Алешки для них сейчас, знаете, как заноза в глазу, которую постоянно они хотят выдернуть, но не выдергивают. Потому что жители все равно не уезжают оттуда полностью, продолжают жить. Владимир Сальдо, глава Херсонской области

Фото: Telegram / Владимир Сальдо