На прошлой неделе ВСУ также совершили ряд ударов по медицинским объектам и медицинскому транспорту.

Удар Вооруженных сил Украины по энергетическим объектам, расположенным на территории Херсонской области, на текущей неделе одномоментно оставил без электричества более 92 тысяч местных абонентов. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат уточнил, что атака противника совершена по подстанции. Из-за систематических обстрелов инфраструктуры Запорожской области перебои с энергетическим снабжением пользователей фиксировались в десятках населенных пунктов.

Здание фельдшерско-акушерского пункта получило повреждения в результате сброса боеприпаса дроном в селе Глотово Белгородской области. Повреждено здание Голопристанской центральной районной больницы в Херсонской области. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Армия киевского режима целенаправленно ударила по автомобилю волонтерской группы "Гуманитарной миссии Севастополя". Бригада добавляла местным жителям из прифронтовых сел Донецкой Народной Республики медикаменты и продукты питания. В результате нападения двое добровольцев получили ранения. Дополнительно повреждена машина и гуманитарный груз.

Мирошник: Киев "тотально зачищает" территории, которые не может удержать.

Фото: МИД России