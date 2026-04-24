Посол РФ сообщил о том, что власти на Украине не щадят даже собственных граждан.

Вооруженные силы Украины по команде киевского режима "тотально уничтожает" все во своей контролируемой прифронтовой зоне. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат уточнил, что власти с Банковой улицы отдали командованию армии команду "обнулять". Речь идет о ликвидации местных систем жизнеобеспечения, гражданских лиц, жилого сектора и всех остальных видов инфраструктуры региона.

Когда Киев заявляет о преднамеренных разрушениях гражданской инфраструктуры российскими войсками, то совершенно определенно - лукавит. Прифронтовая зона, контролируемая Киевом, подвергается тотальному уничтожению еще до того, как там разворачиваются военные действия. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Дипдомат отметил, что украинские власти своими действиями игнорируют права человека не только жителей в российских регионах, но также населения, которое все еще считается украинским. В частности, по словам Родилона Мирошника, командование ВСУ и военнослужащие открыто издеваются над жителями прифронтовых территорий, когда вводит там режим принудительной эвакуации и запускает механизмы "тотальной зачистки" территорий, которые бойцы не могут удержать силовыми методами.

Фото и видео: МИД России