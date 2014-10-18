Мирошник: за неделю от ударов ВСУ погибли 10 россиян

Киев за минувшую неделю выпустил по субъектам России почти 3,1 тысячи различных боеприпасов.

Десять человек, включая ребенка, за последнюю неделю стали жертвами ударов Вооруженных сил Украины. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат уточнил, что еще более 120 жителей, в том числе семь несовершеннолетних, получили ранения. Наибольшее количество пострадавших из числа гражданского населения фиксируется в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, Донецкой Народной Республике, Краснодарском крае.

При ударах по российским гражданским объектам ВСУ использовали различные модификации дронов, реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерию, ракеты, авиабомбы и минометные мины. Родион Мирошник добавил, что на прошлой неделе зафиксированы случаи дистанционного минирования участков войсками противника. В частности, на территории ДНР осколочные ранения нижних конечностей получил местный житель из поселка Крутая Балка. А в Херсонской области пострадал житель села Солонцы. В Брянской области также есть один пострадавший из села Курковичи.

