Посол РФ напомнил об условиях, которые Москва выдвигала делегатам из Украины.

Украина до настоящего времени не дала ответ российской стороне на проект меморандума, переданный делегатами в ходе переговоров в Стамбуле в июне 2025 года. Соответствующий комментарий журналистам газеты "Известия" сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат уточнил, что в Киеве нет готовности напрямую, без посредничества, без оказания со стороны Москвы каких-то добрых услуг, вести переговоры с наши государством.

Без дополнительного давления на Украину я не думаю, что перспективно ждать прямого диалога, потому что мы пока не наработали никакие документы. Более чем полгода назад, когда это было в стамбульском формате, прошло последнее заседание, Россия передала текст проекта меморандума, и до сих пор мы ничего на него не получили. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Напмним, что в числе предложений Росси, зафиксированных в меморандуме, значится проведение выборов на украинской земле, ее нейтралитет, полный отвод ВСУ с территории Донбасса и Новороссии, отмена военного положения, обеспечение полноты прав всего русскоязычного населения.

Мирошник: 400 тыс. жителей Запорожья на неделе оставались без света от ударов ВСУ.

