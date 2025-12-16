В Чонгаре вновь поврежден мост после атаки украинских БПЛА

Владимир Сальдо рассказал о ситуации с переправой в регионе после налета БПЛА.

Чонгарский мост, расположенный на административной границе между Херсонской областью и Крымом, был повторно поврежден из-за ночного удара со стороны беспилотников Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление через собственный Telegram-канал сделал губернатор российского региона Владимир Сальдо. Местный чиновник Движение по мосту перекрыто, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Чонгаре вновь поврежден мост после ночной атаки украинских БПЛА. Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы. Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп. Владимир Сальдо, глава Херсонской области

Напомним, что Чонгарский мост уже был поврежден 7 июня 2026 года в результате удара украинского дрона. Тогда администрация временно перекрыла движение через автомобильный пункт пропуска (АПП) "Джанкой", проезд на полуостров оставался доступен водителям через два альтернативных АПП. А 8 июня региональные власти из Херсонской области организовали реверсивное движение по переправе.

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Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо