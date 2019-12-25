В новом регионе России рассказали о том, как власти в ЕС воздействуют на собственное население.

Свободу слова на европейской территории страны-члены регионального сообщества используют только в угоду местным правящим элитам, а для простых людей она превратилась в миф. Соответствующее заявление в интервью журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Российский чиновник пояснил, что информация в современном мире стала более опасным средством воздействия на общество, чем оружие массового поражения.

Там свобода слова очень мифическая. То есть свобода слова как раз распространяется только на то, что нужно правящим на этот момент. Сменится правящая верхушка в том же Евросоюзе, наверное, сменится и информационная повестка дня. Владимир Сальдо, глава Херсонской области

Фото: Telegram / Владимир Сальдо