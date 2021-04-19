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В Петербурге пятимесячная малышка едва не захлебнулась в ванне
Сегодня, 9:57
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В Петербурге пятимесячная малышка едва не захлебнулась в ванне

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Она выскользнула из круга для купания и начала захлёбываться.

В Невском районе Петербурга 23 марта пятимесячная малышка едва не захлебнулась в ванной. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел в квартире дома на Караваевской улице. Девочка находилась в ванне одна, без присмотра родителей. Она выскользнула из круга для купания и начала захлёбываться. Ребёнка госпитализировали с состоянием после утопления в пресной воде.

Полиция проводит проверку по данному инциденту.

Ранее полугодовалый мальчик утонул в ванной в доме на Малой Балканской.

Фото: pexels

Теги: ванна, караваевская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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