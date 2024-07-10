Сифон для ванной: советы для тех, кто хочет все сделать правильно

Главное, чтобы сифон делал основную свою работу, не вызывая трудностей.

Сифон – незаметный элемент канализационной системы ванной комнаты, который, однако, является незаменимым в контексте выполняемых им задач. Отвечая за слив воды, он не допускает появление неприятного запаха в комната и улавливает то, что не должно попадать в трубы.

Идеальный сифон – какой он?

Главное, чтобы сифон делал основную свою работу, не вызывая трудностей. То есть, сливал воду в трубы, образуя водяной затвор и не пуская неприятный запах из канализации в ванную комнату.

Неплохо, если при этом он является максимально долговечным, легко обслуживаемым и способным "работать" с горячей, мыльной, грязной водой. Дополнительным плюсом конструкции будет относительно простой монтаж.

Современные сифоны: отличия

За производство современных сифонов для ванной отвечают несколько известных компаний. Например, бренд Hutterer Lechner. Найти его продукцию можно у официальных дистрибьюторов вроде "Инрусстрейд".

В отличие от устаревших или стандартных бутылочных или гофрированных сифонов, которые могут привести к застоям и засорам, данный бренд выпускает и более современные модели. Например, сифоны с гладкой поверхностью, которые спроектированы специально для слива в ванной таким образом, чтобы меньше забиваться и выдерживать температуры до 95 градусов.

Второй пример – крайне компактные сифоны или модели с шаровым выпуском для более комфортной установки под ваннами или душевыми кабинами. Еще один пример – сифоны с удобным доступом для ревизии и очистки.

Несколько практических советов

Несмотря на то, что сифоны часто ставят в скрытые от глаз места, вам все же нужно оставить к нему какой-то доступ. Это может быть ревизионный люк, снимаемая решетка или даже замаскированная под плитку дверца с доступом под ванну или душевую.

Обратите особое внимание на уплотнительные кольца конструкции. Дело в том, что именно они могут быть тем слабы местом, которое в дальнейшем приведет к протечкам. Даже небольшие и едва заметные капли в долгосрочной перспективе могут привести в лучшем случае к невысыхаемым лужам и плесени, а в худшем – к потопу. Оптимальный вариант – кольца, которые выдерживают высокие температуры и не ссыхаются со временем.

Наконец, крайне важно правильно установить сифон, следуя инструкции, аккуратно монтируя каждое соединение с правильно установленной прокладкой (в некоторых случаях допускается использование специальных смазок и гелей), избегая перекосов, ненужных изгибов, соблюдая оптимальный угол уклона.

Фото: pxhere