Длительность нахождения в воде неизвестна.

В реанимации Педиатрического университета спасают годовалую девочку, утонувшую дома в ванне. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Ночью 9 июля скорая привезла в Педиатрический университет годовалую девочку в крайне тяжелом состоянии: она утонула дома, в ванной.

Со слов родственников, ребенок был обнаружен в ванной с водой, длительность нахождения в воде неизвестна. Пострадавшая была немедленно госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии в крайне тяжёлом состоянии.

На данный момент врачи продолжают бороться за её жизнь, с ночи на 10 июля к спасению ребенка подключены специалисты различных профилей клиники.

Ранее в Педиатрическом университете рассказали, чем опасно купание в фонтане.

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