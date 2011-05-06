В Педиатрическом университете рассказали, чем опасно купание в фонтане

Вода в фонтане не проточная и к ней нет таких требований по обеззараживанию, как, например, к воде в бассейне.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Педиатрического университета Елена Эсауленко рассказала об опасностях, которые подстерегают любителей купаться в городских фонтанах.

Вода из фонтана опасна тем, что в ней находится много инфекционных патогенов. Это острые кишечные, респираторные инфекции, конъюнктивиты. Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А. Елена Эсауленко

Также медик отметила, что вода в фонтане не проточная и к ней нет таких требований по обеззараживанию, как, например, к воде в бассейне. Воду в фонтанах меняют 1 раз в 3 месяца в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, как будут работать фонтаны в период белых ночей.

Фото: Piter.tv