В Петербурге суд обязал женщину демонтировать ванну с кухни

Суд постановил демонтировать незаконно установленную сантехнику, а также восстановить поврежденные конструкции многоквартирного дома.

Жительница Санкт-Петербурга, неоднократно заливавшая соседку снизу, по решению суда была вынуждена демонтировать ванну, которую установила на кухне. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Петербургу

С иском в Ленинский районный суд обратилась управляющая компания, сотрудники которой регулярно выезжали на аварийные вызовы по этому адресу. Как выяснилось, хозяйка квартиры устроила в кухонном помещении ванную зону, что привело к систематическим протечкам и нанесло ущерб жилью этажом ниже.

Суд постановил демонтировать незаконно установленную сантехнику, а также восстановить поврежденные конструкции многоквартирного дома. Кроме того, ответчица была обязана выплатить неустойку в размере 32 тысяч рублей.

Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов, однако владелица квартиры не спешила исполнять предписание. Только после ареста банковских счетов она обратилась в районный отдел и выполнила судебное решение. Позднее комиссия управляющей компании и судебный пристав подтвердили, что ванна демонтирована. На этом исполнительное производство было завершено, а конфликт между соседями урегулирован.

Ранее петербурженку обязали отремонтировать пол после жалоб соседа на скрип и шум.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable diffusion)