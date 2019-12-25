Петербурженку обязали отремонтировать пол после жалоб соседа на скрип и шум

После двух штрафов женщина заключила договор с подрядчиком.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 74-летняя женщина сделала ремонт пола в своей квартире под контролем судебных приставов. Причиной стало обращение 43-летнего жителя нижнего этажа, который пожаловался в суд на постоянный шум. Об этом сообщила пресс-служба ФССП по Петербургу.

Из-за постоянных скрипов и топота ног петербуржец не спал по ночам, да и днем совсем потерял покой. По его словам, шум нарастал, когда к пожилой соседке приезжали гостить внуки. Экспертиза установила, что уровень шума в ночное время превышал норму на 5-6 дБА, а износ перекрытий привел к снижению звукоизоляции. Суд обязал пенсионерку устранить нарушения в течение 60 дней, но в указанный срок работы выполнены не были. Исполнительный лист был передан в Полюстровское отделение судебных приставов, которые разъяснили должнице сроки и возможные меры принудительного исполнения.

После двух штрафов женщина заключила договор с подрядчиком. В комнате уложили звукоизоляционные плиты, настелили фанеру и заменили ламинат. Приставы подтвердили исполнение судебного решения, исполнительное производство завершено.

Фото: пресс-служба ФССП по Петербургу.