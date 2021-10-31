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Полугодовалый мальчик утонул в ванной в доме на Малой Балканской
Сегодня, 9:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полугодовалый мальчик утонул в ванной в доме на Малой Балканской

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По словам 30-летней матери, в 11:35 она пошла купать ребёнка, наполнила ванную на треть, положила сына на предназначенное для купания устройство и отошла на кухню.

Во Фрунзенском районе Петербурга выясняются обстоятельства гибели полугодовалого ребёнка. Об этом стало известно Piter.tv.

Правоохранители в доме № 42 по Малой Балканской улице обнаружили в ванной комнате после утопления тело мальчика, родившегося в июле 2021 года.

По словам 30-летней матери, в 11:35 она пошла купать ребёнка, наполнила ванную на треть, положила сына на предназначенное для купания устройство и отошла на кухню. По возвращении она обнаружила, что ребёнок упал в воду и уже не подаёт признаков жизни. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оставление в опасности".

В январе в Приозерске 5-летний мальчик чуть не утонул в бассейне.

Фото: pexels

Теги: ванна, малая балканская, утопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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