По факту убийства бабушки внуком на Малой Балканской возбуждено уголовное дело

Он задушил её и нанёс ножевые ранения.

В Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве внуком своей бабушки. Следственным отделом по Фрунзенскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следователей, 20 июля ночью злоумышленник, находясь в квартире дома на Малой Балканской улице, из-за внезапно возникшего конфликта задушил и нанес ножевые ранения своей 75-летней бабушке, отчего она скончалась на месте происшествия. Мужчина после этого скрылся, но в тот же день был задержан и доставлен к следователю для проведения следственных действий.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.

Видео: Telegram/ Питерский Следком