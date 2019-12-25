Мужчина подозревается в убийстве бабушки в Купчино

На теле зафиксированы признаки удушения и утопления, а также порезы на руках.

В Купчино в Петербурге мужчину подозревают в убийстве бабушки. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 20 июля обратилась местная жительница. По словам женщины, к ее бабушке на Малой Балканской улице пришел брат. После 75-летняя пенсионерка перестала отвечать на звонки.

В квартире обнаружили труп пожилой женщины. На теле зафиксированы признаки удушения и утопления, а также порезы на руках. По подозрению задержали 23-летнего внука, страдающего шизофренией. Молодой человек помещен в камеру.

Ранее на Piter.TV: мужчине, который поджег сожительницу в Красном Селе, предъявили обвинение.

Фото: Piter.TV