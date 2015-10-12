В Петербурге с начала купального сезона вода унесла жизни 19 горожан

С начала купального сезона в Петербурге утонули 19 человек, в том числе – двое детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.
Только за минувшие выходные вода унесла жизни пятерых.
Беспечное отношение к вопросам собственной безопасности, купание в необорудованных местах и злоупотребление алкоголем часто становятся причинами трагедий.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу
Спасатели призывают не забывать о безопасности, не злоупотреблять спиртным, не нырять в незнакомых местах, не оставлять детей без присмотра, а также беречь себя и близких.
Ранее мы рассказывали о том, что в карьере Запстрой в Ленобласти утонул мужчина.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу
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