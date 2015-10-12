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В Петербурге с начала купального сезона вода унесла жизни 19 горожан
Сегодня, 12:44
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В Петербурге с начала купального сезона вода унесла жизни 19 горожан

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В числе погибших двое детей.

С начала купального сезона в Петербурге утонули 19 человек, в том числе – двое детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу. 

Только за минувшие выходные вода унесла жизни пятерых. 

Беспечное отношение к вопросам собственной безопасности, купание в необорудованных местах и злоупотребление алкоголем часто становятся причинами трагедий. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Спасатели призывают не забывать о безопасности, не злоупотреблять спиртным, не нырять в незнакомых местах, не оставлять детей без присмотра, а также беречь себя и близких. 

Ранее мы рассказывали о том, что в карьере Запстрой в Ленобласти утонул мужчина. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Теги: мчс, утопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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