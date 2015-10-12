В Петербурге с начала купального сезона вода унесла жизни 19 горожан

В числе погибших двое детей.

С начала купального сезона в Петербурге утонули 19 человек, в том числе – двое детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.

Только за минувшие выходные вода унесла жизни пятерых.

Беспечное отношение к вопросам собственной безопасности, купание в необорудованных местах и злоупотребление алкоголем часто становятся причинами трагедий. Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Спасатели призывают не забывать о безопасности, не злоупотреблять спиртным, не нырять в незнакомых местах, не оставлять детей без присмотра, а также беречь себя и близких.

Ранее мы рассказывали о том, что в карьере Запстрой в Ленобласти утонул мужчина.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу