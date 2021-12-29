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В Приозерске 5-летний мальчик чуть не утонул в бассейне
Сегодня, 18:13
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В Приозерске 5-летний мальчик чуть не утонул в бассейне

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Ребенок отдыхал в семейном клубе вместе с родителями. Его успели спасти взрослые.

Сегодня, 5 января, в Приозерском районе Ленобласти мальчик захлебнулся в бассейне. Малыша передали врачам скорой помощи, у ребенка выявили проблемы с дыханием. 

По информации Piter.tv, мальчик отдыхал вместе с родителями в семейном клубе. В один момент он подскользнулся и упал в бассейн. Малыша вытащили из воды взрослые, у пострадавшего выявили проблемы с дыханием. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петергофе 5-летний мальчик попал в больницу после отдыха в спа.

Фото: Pexels

Теги: захлебнулся, приозерск, ребенок, семейный отдых, утонул
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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