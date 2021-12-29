В Петергофе 5-летний мальчик попал в больницу после отдыха в спа

Ребенок захлебнулся в бассейне.

В Петродворцовом районе Петербурга накануне, 4 января, мальчик попал больницу после отдыха с семьей в комплексе "Гранд Петергоф". Ребенок захлебнулся в бассейне.

Пострадавшего привезли в Детскую больницу № 1 около 16:59 дня. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. 5-летнего пациента поместили в отделении интенсивной терапии.

Известно, что мальчик растет в благополучной семье, мама и папа ребенка на профилактических учетах не состоят.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Выясняется информация о самочувствии пострадавшего.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге врачи не смогли спасти 3-летнего мальчика, который захлебнулся в бассейне.

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