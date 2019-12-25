В Петербурге врачи не смогли спасти 3-летнего мальчика, который захлебнулся в бассейне

Ребенка госпитализировали с аноксическим поражением головного мозга.

Полиция Петербурга проводит проверку по факту смерти 3-летнего мальчика. Об этом стало известно Piter.TV.

Ребенка доставили в Детскую городскую больницу Святой Ольги в крайне тяжелом состоянии. Установлено, что мальчик утонул в бассейне на даче в деревне Извара на Большой Озерной улице. Его с аноксическим поражением головного мозга госпитализировали. Спустя время он скончался в реанимации.

Тело мальчика доставили в морг Детской городской больницы №5.

Ранее мы писали, что двухлетний петербуржец выпил флакон препарата от аллергии.

Фото: pexels.com