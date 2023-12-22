На Авиаконструкторов нашли труп 86-летней пенсионерки со ссадинами

На месте происшествия, в состоянии алкогольного опьянения, для проверки на причастность к гибели пенсионерки был задержан 64-летний мужчина, который ухаживал за потерпевшей.

В Приморском районе Петербурга устанавливают обстоятельства гибели пенсионерки в квартире дома по проспекту Авиаконструкторов, сообщили в МВД.

В полицию 14 апреля в 01:08 поступило сообщение об обнаружении в квартире дома 10 по проспекту Авиаконструкторов трупа женщины. Прибывшими полицейскими обнаружен труп 86-летней хозяйки квартиры с признаками насильственной смерти.

На месте происшествия, в состоянии алкогольного опьянения, для проверки на причастность к гибели пенсионерки был задержан 64-летний мужчина, который ухаживал за потерпевшей. Подозреваемый был неоднократно судим.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На выходных в Коммунаре мужчина стрелял из ружья в полицейского.

Фото: Piter.tv