На Авиаконструкторов 61-летний мужчина ударил ножом свою жену

Женщина скончалась в больнице.

В Приморском районе Петербурга во время конфликта после распития алкоголя муж ранил жену ножом. Женщина скончалась в больнице. Об этом стало известно Piter.tv.

Во время конфликта в квартире на Авиаконструкторов 61-летний мужчина ударил свою 65-летнюю жену ножом. Пострадавшую доставили в больницу с колото-резаным проникающим слепым ранением правой половины грудной клетки, правосторонним пневмотораксом. В 00:01 6 апреля клиническая смерть на госпитальном этапе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее во Всеволожске сын заступился за мать и ранил ножом отца.

Фото: Piter.tv