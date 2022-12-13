Во Всеволожске сын заступился за мать и ранил ножом отца

Мужчину с множественными ножевыми ранениями различных областей тела поместили в состоянии средней степени тяжести в травматолого-ортопедическое отделение.

Во Всеволожске сын заступился за мать и ранил отца ножом. После этого он сам вызвал скорую помощь. Об этом стало известно Piter.tv.

Во Всеволожске ночью 5 апреля между супругами произошел конфликт. Их 20-летний сын вступился за мать и нанёс 45-летнему отцу ножевые ранения.

Мужчину с множественными ножевыми ранениями различных областей тела поместили в состоянии средней степени тяжести в травматолого-ортопедическое отделение.

Молодой человек был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: После избиения отца 13 детей в Петербурге возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Фото: Piter.tv