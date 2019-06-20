Шестиклассника нашли мертвым в своей комнате на Дунайском проспекте

Известно, что перед сном подросток играл в компьютерные игры, а затем, около 21:00, лег спать.

Шестиклассника нашли мертвым в своей комнате одного из домов по Дунайскому проспекту. Об этом стало известно Piter.tv.

Тело 12-летнего мальчика около 22:00 обнаружила его 17-летняя сестра. При этом до приезда скорой мать делала ребенку искусственное дыхание, но это не помогло.

Известно, что перед сном подросток играл в компьютерные игры, а затем, около 21:00, лег спать. Мать мальчика рассказала, что отношения в семье были хорошие и конфликтов в последнее время не происходило. Ребенок не состоял на профилактическом учете и в школе имел хорошие отношения с одноклассниками и учителями. В обстоятельствах будут разбираться сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что курьер надругался над девятиклассницей на аллее Котельникова.

Фото: Piter.tv