Курьер надругался над девятиклассницей на аллее Котельникова

В Петербурге мужчина в форме доставщика еды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.
Инцидент произошел днем 28 апреля на аллее Котельникова. Уроженец Кавказа приставал к ученице девятого класса, а после скрылся с места преступления.
По словам пострадавшей, мужчина был невысокого роста, с бородой, на вид ему около 30 лет.
Ранее в Пушкине мужчина изнасиловал бывшую супругу и сломал ей челюсть.
Фото: Piter.tv
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