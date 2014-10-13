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Курьер надругался над девятиклассницей на аллее Котельникова
Сегодня, 8:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Курьер надругался над девятиклассницей на аллее Котельникова

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По словам пострадавшей, мужчина был невысокого роста, с бородой, на вид ему около 30 лет.

В Петербурге мужчина в форме доставщика еды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел днем 28 апреля на аллее Котельникова. Уроженец Кавказа приставал к ученице девятого класса, а после скрылся с места преступления.

По словам пострадавшей, мужчина был невысокого роста, с бородой, на вид ему около 30 лет.

Ранее в Пушкине мужчина изнасиловал бывшую супругу и сломал ей челюсть.

Фото: Piter.tv

Теги: аллея котельникова, школьница
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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