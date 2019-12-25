В Пушкине мужчина изнасиловал бывшую супругу и сломал ей челюсть

Установлено, что задержанный напал на бывшую жену после совместного алкоголя в квартире на Ахматовской улице в Пушкине.

В Пушкине задержали мужчину по подозрению в избиении и изнасиловании своей бывшей жены. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился знакомый пострадавшей женщины. Установлено, что задержанный напал на бывшую жену после совместного алкоголя в квартире на Ахматовской улице в Пушкине.

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы, перелом нижней челюсти и состояние после изнасилования.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также ранее стало известно, что незнакомец домогался до 17-летней девушки в вестибюле станции "Невский проспект".

Фото: Piter.tv