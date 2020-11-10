Незнакомец домогался до 17-летней девушки в вестибюле станции "Невский проспект"

При попытке снять на видео незнакомца, он схватил девочку за руку и ударил по голове.

В Петербурге разыскивают подозреваемого в домогательствах к 17-летней девушке. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился отец несовершеннолетней. По словам девушки, 26 апреля в вестибюле станции метро "Невский проспект" к ней приставал незнакомый мужчина. Девочка попыталась снять на видео незнакомца, в ответ на это он схватил её за руку и ударил по голове.

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей предплечий.

Ранее на Piter.TV: В Гатчинском районе 13-летний школьник подозревается в изнасиловании ровесницы.

Фото: Piter.tv