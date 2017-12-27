В Песочном извращенец звал подростка играть в приставку за деньги

Бойцы Росгвардии в поселке Песочный задержали взрослого мужчину, который посреди дня предлагал подростку отправиться к нему играть в приставку или пройтись до соседнего магазина через лесополосу.

В воскресенье, 14 января, вечером в Курортном районе задержали подозрительного мужчину. Около дома 21 на Советской улице в поселке песочный мужчина приставал к подростку. Он предлагал своей жертве отправиться к нему играть в приставку, при этом предлагая деньги за это. 15-летний петербуржец отказал незнакомцу. Но тот не унимался. Он позвал подростка пройтись до другого магазина, также за деньги. При этом их путь пролегал бы через лес.

Но прогулки тоже не состоялось. На место оперативно приехали сотрудники Росгвардии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, подозреваемого отвезли в 10-е отделение полиции.

Оказалось, что у мужчины уже были проблемы с законом. Его судили за изготовлении и оборот детской порнографии. Сейчас СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела.