В вагоне петербургского метро мужчина развращал 16-летнюю девочку

Злоумышленника разыскивают.

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что в метро Петербурга извращенец пристал к 16-летней школьнице. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 3 октября в вагоне метро между станциями метро "Купчино" и "Звездная". Как оказалось, мужчина трогал свои половые органы прямо на глазах пассажиров. Его развратные действия попали на видео и фото. В совершении правонарушения подозревают 42-летнего петербуржца.

По адресу проживания горожанина не оказалось. Злоумышленника разыскивают.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге водитель Range Rover угрожал пистолетом женщине с ребенком.

Фото:PiterTV