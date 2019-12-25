  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В вагоне петербургского метро мужчина развращал 16-летнюю девочку
Сегодня, 13:43
173
IRINA_CHALKINA

В вагоне петербургского метро мужчина развращал 16-летнюю девочку

0 0

Злоумышленника разыскивают.

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что в метро Петербурга извращенец пристал к 16-летней школьнице. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел 3 октября в вагоне метро между станциями метро "Купчино" и "Звездная". Как оказалось, мужчина трогал свои половые органы прямо на глазах пассажиров. Его развратные действия попали на видео и фото. В совершении правонарушения подозревают 42-летнего петербуржца.

По адресу проживания горожанина не оказалось. Злоумышленника разыскивают.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге водитель Range Rover угрожал пистолетом женщине с ребенком.

Фото:PiterTV

Теги: извращенец, извращенец в метро, метро спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии