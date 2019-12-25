В Петербурге водитель Range Rover угрожал пистолетом женщине с ребенком

Таким образом мужчина решил ответить на замечание петербурженки.

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что полиция Курортного района Петербурга разыскивает мужчину, который решил выяснить отношения с незнакомой женщиной с ребенком с помощью пистолета. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел на Вокзальной улице в Зеленогорске. Женщина сделала мужчине замечание, когда они стояли в очереди за фруктами. Как оказалось, петербурженка попросила говорить его потише по телефону, так как не смогла разобрать слов продавца. В итоге мужчина сначала обматерил её, а затем ударил женщину кулаком по голове. Затем водитель Range Rover со словами "Это не пукалка, от него люди умирают" достал пистолет и начал им размахивать перед петербурженкой.

В итоге за женщину вступились прохожие, а мужчина скрылся с места преступления. Пострадавшая обратилась в полицию .

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Фото:pixabay