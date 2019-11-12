В Петербурге погоня за наркокурьером закончилась стрельбой

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что полицейские Петербурга со стрельбой догоняли наркокурьера. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Водитель пытался скрыться от инспекторов, разогнавшись до 240 километров в час. Как оказалось, у него в машине было 120 граммов амфетамина и несколько пакетов с марихуаной.

В итоге в Московском районе полицейским пришлось открыть огонь по машине беглеца. Сначала выстрел произвели в воздух, а затем попали в колесо машины. В итоге водитель не справился с управлением и остановился. За рулем оказался 25-летий горожанин.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Центральном районе неуравновешенная петербурженка устроила костер прямо в квартире.

Фото:pixabay