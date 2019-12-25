В Центральном районе неуравновешенная петербурженка устроила костер прямо в квартире 

Сотрудникам МЧС пришлось вскрыть двери квартиры.

В минувшую субботу, 3 октября, в Центральном районе загорелась жилая квартира. Об этом сообщает Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире на Социалистической улице. В полицию обратились жители дома. Как оказалось, соседка с психическими отклонениями заперлась у себя в квартире и подожгла тряпки.

В итоге сотрудники МЧС вскрыли дверь и ликвидировали пожар. К счастью, никто не пострадал. Однако петербурженку госпитализировали.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге произошел пожар на мусороперерабатывающем заводе.

Фото:Piter.TV