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В Центральном районе неуравновешенная петербурженка устроила костер прямо в квартире 
Сегодня, 11:29
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IRINA_CHALKINA

В Центральном районе неуравновешенная петербурженка устроила костер прямо в квартире 

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Сотрудникам МЧС пришлось вскрыть двери квартиры.

В минувшую субботу, 3 октября, в Центральном районе загорелась жилая квартира. Об этом сообщает Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире на Социалистической улице. В полицию обратились жители дома. Как оказалось, соседка с психическими отклонениями заперлась у себя в квартире и подожгла тряпки. 

В итоге сотрудники МЧС вскрыли дверь и ликвидировали пожар. К счастью, никто не пострадал. Однако петербурженку госпитализировали.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге произошел пожар на мусороперерабатывающем заводе.

Фото:Piter.TV

Теги: мчс, социалистическая улица, центральный район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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