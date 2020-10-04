В Петербурге произошел пожар на мусороперерабатывающем заводе

Ранее завод уже подвергался проверкам надзорного ведомства, в ходе которых были выявлены массовые нарушения.

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что в Петербурге горел мусороперерабатывающий завод. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар произошел в минувшую субботу, 3 октября. Горела обстановка на площади 2,5 тыс. квадратных метров на территории завода по механической переработке бытовых отходов на Волхонском шоссе.

Отмечается, что во время пожара никто из сотрудников предприятия не пострадал. Возгорание локализировали 74 человека и 23 единицы техники.

Роспотребнадзор намерен провести проверку завода. Известно, что ранее предприятие подвергали проверкам, в ходе которых выявили нарушения.

Ранее мы сообщали о том, что на Тихорецком проспекте заметили пожар.

Видео:МЧС России