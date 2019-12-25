На Тихорецком проспекте заметили пожар

Несколько этажей пришлось эвакуировать.

Вечером в субботу, 3 октября, на Тихорецком проспекте в доме №31 произошел пожар. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Из окна квартиры на шестом этаже был виден дым. На место прибыли пожарные: горела трехкомнатная квартира, одна из комнат которой была закрыта железной дверью. Известно, что горела комната, коридор и установка на два квадратных метра. Обошлось без пострадавших. Всего эвакуировали 17 человек. Этажом выше обгорела оконная рама. Причина пожара неизвестна.

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Фото: pixabay