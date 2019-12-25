В Лужском районе нашли ребенка, от которого отказывается нетрезвая мать

Мужчина, нашедший ребенка, обратился в полицию.

Вечером в субботу, 3 октября, внимание петербуржца привлек маленький ребенок, на вид лет 3-4, который качался на качелях в деревне Ям-Тесово на Центральной улице у дома №6. Мальчик был один. Мужчина обратился в полицию.

Свидетель знает, где проживает семья ребенка. Оказалось, что мать мальчика находится в алкогольном опьянении и заявила, что ребенок ей не нужен. Сам мальчик к маме идти не хочет. Чем завершилась ситуация, неизвестно.

Ранее мы писали, что ребенок украл самокат у школы на аллее Поликарпова.

Фото: Piter.TV